2019-12-09T08:33:04+03:00
Общество

Светская блогер из Петербурга на спор разбила свой Rolls Royce

Девушка попросила подписчиков «скинуться по 50 рублей» на починку элитного автомобиля [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Блогер из Петербурга разбила битой свой RollS Royce ради развлеченияБлогер из Петербурга разбила битой свой RollS Royce ради развлеченияФото: принтскрин видео.
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Блогер из Петербурга Виктория Быкова разбила свой дорогой, элитный Rolls Royce на спор. В воскресенье, 8 декабря, девушка опубликовала в своем Instagram видео, как она лупит бейсбольной битой лобовое стекло дорогущей машины.

Спор заключался в том, чья машина может быстрее разогнаться на гололеде - Rolls Royce или BMW X5. После двух попыток, оказалось, что BMW победил. Наказание блогер выполнила собственными руками. В итоге, замена лобового стекла обойдется в 1,2 миллиона рублей.

- Сумма крупная! Но если каждый скинется хотя бы по 50 рублей, то у нас с вами всё получится. Кто сколько может! Для вас это небольшая сумма, а для меня это возможность полноценно блистать в светском обществе. Давайте вместе объединимся и сделаем доброе дело. Уверена, общими усилиями мы достигнем цели, - написала блогер в соцсети.

Однако ее подписчики не согласились с тем, что починка машины за их счет, которую ради развлечения разбила блогер – это доброе дело. Многие даже осудили девушку, заявив, что она просто «прожигает деньги».

- По-моему, вам уже заняться нечем. Миллион выбросить на ветер. Лучше бы поспорили, и проигравший отдал эти деньги в детский дом, ну или кому они в данный момент очень нужны, раз вам не нужны, - отметил один из подписчиков.

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Блогер из Петербурга на спор разбила свой Rolls Royce битой
12762 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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