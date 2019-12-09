2019-12-09T09:11:19+03:00
Общество

До конца декабря закрывается движение трамваев по набережной реки Карповки

Петербургский транспорт изменит маршрут движения с 11 по 31 декабря
Лилия КОЗЛОВА
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С 11 по 31 декабря закроется движение по набережной реки Карповки в ПетербургеС 11 по 31 декабря закроется движение по набережной реки Карповки в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге начинаются работы на водопроводе на набережной реки Карповки в Петроградском районе. В связи с этим изменится движение трамваев, маршрут которых пролегал вдоль водоема. Так, с 11 декабря по 31 декабря там прекратит курсировать электротранспорт № 40.

- С 05:00 11 декабря до 01:00 31 декабря закроется движение по набережной Карповки. Трамвай № 40 изменит свой маршрут, - сообщили в СПб ГУП «Горэлектротранс».

Так, полмесяца трамвай будет курсировать от Тихорецкого проспекта по действующей трассе до Сердобольской улицы, далее по Большому Сампсониевскому проспекту, 1-му Муринскому, Лесному, Гренадерской улице, через одноименный мост, по улице Чапаева, Большой Монетной, Котовского и далее по привычному маршруту до улицы Кораблестроителей. В обратную сторону трамвай пройдет по Гренадерской, Большому Сампсониевскому, улице Смолячкова и Лесному проспекту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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