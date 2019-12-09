Стадо кабанов украло улов рыбаков в Ленобласти

СЕГОДНЯ 10:02 2019-12-09T10:02:38+03:00

Более 10 диких свиней с потомством бесстрашно вышли на лед, чтобы полакомиться [видео]

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На что только не способны дикие животные, когда припрет голод. В Ленинградской области тихую рыбалку нескольких мужчин нарушили кабаны. Стадо лесных свиней, совершенно не боясь людей, вышли на лед и стали воровать рыбу прямо из ведер. Видео этого грабежа попало в группу клуба рыбаков.

- Здоровые рожи. Здесь даже кабаны рыбачат, - шутят любители подводной охоты в видеоролике.

Среди незваных гостей в основном были поросята, а во главе – мама-кабаниха. Животные вплотную подходили к людям: кто-то выпрашивал угощение, а некоторые, без стеснения, хватали в зубы рыбу и убегали, сверкая копытцами.

На каком именно озере в Ленобласти произошла такая необычная встреча, рыбаки не уточняют. По всей видимости для того чтобы уберечь «банду» от любителей охоты на млекопитающих.

Участники обсуждения видео поразились смелости рыбаков. Ведь дикие кабаны могут быть опасны, особенно, когда голодны.

Стало кабанов украло улов рыбаков в Ленобласти .

ИСТОЧНИК KP.RU