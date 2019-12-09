Петербурженку изнасиловал парень в отеле после ночной вечеринки

СЕГОДНЯ 10:56 2019-12-09T10:56:10+03:00

Петербурженка обвинила парня в изнасиловании, отправившись с ним в отель из ночного клуба Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

После страстной ночи оба обратились к медикам за помощью

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Веселый вечер в клубе с новым знакомым для жительницы Петербурга закончился крайне грубо. Утром в воскресенье, 8 декабря, наплясавшись в ночном заведении на Фонтанке, 25-летняя девушка отправилась в гостиницу вместе с 22-летним ухажером. Однако вместо приятного времяпровождения, между ними произошло нечто, из-за чего оба обратились к врачам.

- В 10 часов утра 8 декабря в полицию Петербурга обратился молодой человек, который рассказал, что его знакомую изнасиловали в номере отеля на Конной улице в центре города, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место стражи правопорядка в гостинице обнаружили девушку с парнем. По предварительным данным, они познакомились в клубе, а утром решили уединиться. Однако что-то пошло не так, и парень, применив силу, изнасиловал петербурженку.

Девушку на скорой госпитализировали в Мариинскую больницу. Там ее осмотрели и обнаружили множественные ушибы на руках и ногах. Молодой человек также обратился в травмпункт. У него были ссадины на лице и ушиблены губы.

Парня полиция задержала. Им предстоит выяснить, имело ли место быть изнасилование, либо между молодыми людьми просто произошла страсть.

ИСТОЧНИК KP.RU