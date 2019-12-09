2019-12-09T10:56:10+03:00
Происшествия

Петербурженку изнасиловал парень в отеле после ночной вечеринки

После страстной ночи оба обратились к медикам за помощью
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Петербурженка обвинила парня в изнасиловании, отправившись с ним в отель из ночного клубаПетербурженка обвинила парня в изнасиловании, отправившись с ним в отель из ночного клубаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Веселый вечер в клубе с новым знакомым для жительницы Петербурга закончился крайне грубо. Утром в воскресенье, 8 декабря, наплясавшись в ночном заведении на Фонтанке, 25-летняя девушка отправилась в гостиницу вместе с 22-летним ухажером. Однако вместо приятного времяпровождения, между ними произошло нечто, из-за чего оба обратились к врачам.

- В 10 часов утра 8 декабря в полицию Петербурга обратился молодой человек, который рассказал, что его знакомую изнасиловали в номере отеля на Конной улице в центре города, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место стражи правопорядка в гостинице обнаружили девушку с парнем. По предварительным данным, они познакомились в клубе, а утром решили уединиться. Однако что-то пошло не так, и парень, применив силу, изнасиловал петербурженку.

Девушку на скорой госпитализировали в Мариинскую больницу. Там ее осмотрели и обнаружили множественные ушибы на руках и ногах. Молодой человек также обратился в травмпункт. У него были ссадины на лице и ушиблены губы.

Парня полиция задержала. Им предстоит выяснить, имело ли место быть изнасилование, либо между молодыми людьми просто произошла страсть.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Служебные собаки обыскали кабинет Пиотровского в Эрмитаже
Бомбаж и «хлопуша»: Роспотребнадзор рассказал, как выбрать хорошие рыбные консервы
Мужчину с миной времен Великой Отечественной войны задержали в метро Петербурга
Пьяный парень поймал попутку на Думской и был избит водителем
«Зенит» улетел в Португалию на игру с «Бенфикой» без Ракицкого и Кузяева
Два килограмма экстази продали наркодельцы сотрудникам ФСБ в Ленобласти
Светлана Агапитова покидает пост уполномоченного по правам ребенка в Петербурге
Петербуржцы стали меньше пить и курить
Поездка на попутке обошлась петербуржцу в 200 тысяч рублей
Владимир Путин поздравил директора Эрмитажа с юбилеем
В Пулково на несколько часов задерживают вылеты самолетов
На обочине дороги в Парголово нашли мертвого украинца
Деятельность Исаакиевского собора проверит контрольно-счетная палата
Невысокий кавказец обменял пенсионеру доллары на билеты банка приколов