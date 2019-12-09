2019-12-09T11:05:36+03:00
Происшествия

Невысокий кавказец обменял пенсионеру доллары на билеты банка приколов

Ущерб составил около 2,5 миллионов рублей
Петр КИБЕР
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Очередной пенсионер отдал крупную сумму денег мошенникам.Очередной пенсионер отдал крупную сумму денег мошенникам.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Очередное мошенничество в отношении доверчивых пенсионеров расследуют петербургские полицейские. На этот раз жертвой злоумышленника стал 81-летний житель Красногвардейского района. Он отдал малознакомому мужчине около 2,5 миллионов рублей.

- 8 декабря поступило сообщение от пенсионера, которому, под предлогом помощи в снятии денег со счета, неизвестный мужчина обменял 220 тысяч рублей и 35 тысяч долларов на «билеты банка приколов», - сообщает источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшего, злоумышленником оказался невысокий (около 170 см) мужчина кавказской внешности, который ездит на светлой машине. Других примет пенсионер не запомнил.

Приехавшие на вызов оперативники изъяли несколько пачек игрушечных рублей и долларов, которые пожилому петербуржцу и вручил незнакомец.

Общий ущерб от действия мошенника составил 2,59 миллиона рублей. Подозреваемого ищет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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