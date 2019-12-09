2019-12-09T11:22:05+03:00
Общество

Деятельность Исаакиевского собора проверит контрольно-счетная палата

За 2019 год расходы храма превысили 960 миллионов рублей
Лилия КОЗЛОВА
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Контрольно-счетная палата приступает к проверке деятельности Исаакиевского собораКонтрольно-счетная палата приступает к проверке деятельности Исаакиевского собораФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Контрольно-счетная палата приступила к проверке деятельности Исаакиевского собора Петербурга. В понедельник, 9 декабря, комиссия под руководством аудитора Юрия Шутова начала изучать финансово-хозяйственные дела государственного бюджетного учреждения культуры.

- В ходе контрольного мероприятия будет дана оценка законности использования музеем собственности Петербурга в 2017-2019 годах, - сообщили в палате.

Также ведомство собирается проанализировать деятельность комитета по культуре, а именно в части соблюдения бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств в отношении подведомственного учреждения.

С 2017 года должность директора Исаакиевского собора занимает Юрий Мудров. Известно, что в 2017 году расходы музея составили более 802 миллионов рублей, в том числе за счет субсидии из бюджета Северной столицы в размере 73 миллионов рублей.

В 2018 и в 2019 годах субсидия не предоставлялась, а расходы составили 849 миллионов и 968 миллионов рублей соответственно. В проверяемый период в Исаакиевском соборе проводились работы по реставрации фасадов, интерьеров и картин, а также монтажу кассовых павильонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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