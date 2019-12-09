На обочине дороги в Парголово нашли мертвого украинца

СЕГОДНЯ 11:29 2019-12-09T11:29:08+03:00

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Полиция Выборгского района Санкт-Петербурга разбирается в обстоятельствах гибели 40-летнего гражданина Украины, чей труп был найден ночью воскресенья на Выборгском шоссе в Парголово.

- 8 декабря 02:36 поступило сообщение по телефону 112 о том, что у дома 342 по Выборгскому шоссе из белого джипа выбросили человека, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Приехавшие на место полицейские действительно обнаружили на обочине тело мужчины без признаков жизни. При осмотре у погибшего были обнаружены документы на имя 4о-летнего гражданина Украины, находившегося в России с 2015 года без регистрации.

Позднее стражи порядка нашли и водителя авто. По его словам, он с приятелем ездил в баню. Там они провели вечер субботы, а когда возвращались в машине домой, то пассажиру стало плохо и он попросил выйти на улицу, сказав, что дойдет домой пешком.

По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле гражданина Украины нет. Точные обстоятельства его гибели установят полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU