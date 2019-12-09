2019-12-09T11:36:49+03:00
Общество

В Пулково на несколько часов задерживают вылеты самолетов

Пассажирам, отправляющимся из Петербурга в Калининград, придется до вечера ждать посадки
Лилия КОЗЛОВА
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В петербургском аэропорту Пулково два рейса задержали на несколько часовВ петербургском аэропорту Пулково два рейса задержали на несколько часовФото: Александр ГЛУЗ
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Несколько десятков пассажиров аэропорта Пулково будут вынуждены по несколько часов ждать своего вылета. В понедельник, 9 декабря, уже три самолета не смогут вылететь вовремя из Петербурга в связи с задержками лайнеров.

- Самая большая задержка ожидает пассажиров рейса U6 391, отправляющихся из Северной столицы в Калининград авиакомпанией «Уральские авиалинии». Вместо запланированных 12:50 часов, самолет вылетит только в 17:55, на пять часов позже, - говорится в информации Пулково.

Также пассажиры, которые планировали вылететь сегодня в 18:05 в Москву тем же авиаперевозчиком, могут приехать в аэропорт на несколько часов позже, чтобы не скучать без дела. Вместо назначенного времени рейс U6 080 отправится из Петербурга в столицу только в 21:00 час, то есть на три часа позже.

Согласно расписанию, будет задержан рейс KC 136 в Алматы. Правда ненадолго. Время вылета с 21:40 перенесено на 22:20 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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