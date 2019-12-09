Владимир Путин поздравил директора Эрмитажа с юбилеем

СЕГОДНЯ 11:52 2019-12-09T11:52:48+03:00

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Сегодня, 9 декабря отмечает свой 75-й день рождения один из самых известных руководителей музеев в России. С юбилеем бессменного директора Эрмитажа Михаила Пиотровского поздравил и президент России Владимир Путин.

- Вы по праву пользуетесь большим, заслуженным авторитетом и уважением – как опытный и компетентный профессионал, блестящий знаток музейного дела, как широко образованный, творческий человек, - говорится в тексте правительственной телеграммы.

Глава государства отметил, что неустанный труд и плодотворная научная, организаторская, просветительская работа позволяют Михаилу Пиотровскому долгие годы успешно руководить одним из крупнейших музеев мира. Внося тем самым вклад в сохранение исторического и культурного наследия России.

Напомним, что Михаил Пиотровский возглавляет Эрмитаж с 1992 года. До этого 26 лет музеем руководил его отец.

ИСТОЧНИК KP.RU