2019-12-09T11:59:41+03:00
Происшествия

Поездка на попутке обошлась петербуржцу в 200 тысяч рублей

Мужчину выбросили из автомобиля, отняв у него два телефона и банковскую карту
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржца выкинули из попутки, забрав у него карту и телефоны на 200 тысяч рублейПетербуржца выкинули из попутки, забрав у него карту и телефоны на 200 тысяч рублейФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге 48-летний мужчина решил не вызывать такси, а воспользоваться попуткой, что оказалось роковой ошибкой. За полночь в воскресенье, 8 декабря, он сел в неизвестный автомобиль у дома 40, корпус 1, по проспекту Славы во Фрунзенском районе. После этого петербуржец остался без денег, с ссадинами и синяками.

- В машине был водитель, а на заднем сиденье еще какой-то мужчина. В автомобиле началась возня, и пострадавшего буквально вытолкнули на улицу. После этого он проверил свои карманы и не досчитался двух мобильных телефонов и банковской карты, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Впоследствии с банковской карты было переведено на другой счет 189 тысяч рублей. Общий ущерб составил 208 тысяч.

Также пострадавшему пришлось обратиться в травматологию. Там у него диагностировали ушибы и ссадины обеих кистей, правого бедра, гематому правой скулы. После оказания медпомощи, мужчину отпустили.

Приметы своих обидчиков мужчина запомнил приблизительно: она неславянской внешности, одному 25-30 лет, второму 35-40. Случай проверяет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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