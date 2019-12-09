2019-12-09T12:32:18+03:00
Общество

Светлана Агапитова покидает пост уполномоченного по правам ребенка в Петербурге

Она уже отработала максимальные два 5-летних срока, положенные по закону и теперь выбирает себе новую работу
Петр КИБЕР
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Светлана Агапитова уходит с поста детского омбудсмена.Светлана Агапитова уходит с поста детского омбудсмена.Фото: "КП" Архив
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В середине января 2020 года истекает второй 5-летний срок Светланы Агапитовой на посту детского омбудсмена. Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге она стала в 2011 году и теперь должна уйти. Так предписывает закон. Хотя сама Светлана Юрьевна и хотела бы остаться.

- Если любовь к детям можно назвать особым качеством – то это тоже непременно должно быть у омбудсмена. И еще – умение не бояться говорить правду независимо от того, с кем ты общаешься. Потому что если говорить о детях, то они – маленькие – врать не умеют, - приводит словам Светланы Агапитовой газета «Петербургский дневник».

Чем после отставки будет заниматься пока еще детский омбудсмен - большой вопрос. Скорее всего Агапитова вернется на преподавательскую деятельность в университет, но и оставлять ремесло правозащитника она бы тоже не хотела. И в самом деле, такой опыт городу наверняка пригодится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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