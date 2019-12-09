Два килограмма экстази продали наркодельцы сотрудникам ФСБ в Ленобласти

СЕГОДНЯ 12:49 2019-12-09T12:49:35+03:00

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В Ленинградской области сотрудники ФСБ задержали троих наркодельцов. В воскресенье, 8 декабря, стало известно, что 5 декабря мужчины решили продать большую партию наркотиков – экстази. Однако «покупателями» наркотиков оказались правоохранители.

- Трое подозреваемых встретились в лесном массиве вблизи садоводства «Северная Самарка» Всеволожского района Ленобласти с «покупателями» наркотиков, которым за 212 тысяч рублей сбыли 1985 грамма вещества – смеси МДМА и амфетамина, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Получив деньги, все были задержаны. Наркотические вещества отправились на экспертизу. Оказалось, что это было 100 таблеток экстази, содержащие наркотическое вещество МДМА и психотропное вещество амфетамин, а также порошок с таким же составом.

Задержанными оказались двое 36-летних и один 46-летний мужчины. По факту возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков в крупном размере. Известно, что все подозреваемые ранее неоднократно судимы, один из них дважды за убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU