2019-12-09T12:49:35+03:00
Происшествия

Два килограмма экстази продали наркодельцы сотрудникам ФСБ в Ленобласти

Двое подозреваемых задержаны сразу после осуществления «сделки»
Лилия КОЗЛОВА
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Сотрудники ФСБ задержали в Ленобласти наркодельцов с крупной партией запрещенных веществСотрудники ФСБ задержали в Ленобласти наркодельцов с крупной партией запрещенных веществФото: Олег ЗОЛОТО
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В Ленинградской области сотрудники ФСБ задержали троих наркодельцов. В воскресенье, 8 декабря, стало известно, что 5 декабря мужчины решили продать большую партию наркотиков – экстази. Однако «покупателями» наркотиков оказались правоохранители.

- Трое подозреваемых встретились в лесном массиве вблизи садоводства «Северная Самарка» Всеволожского района Ленобласти с «покупателями» наркотиков, которым за 212 тысяч рублей сбыли 1985 грамма вещества – смеси МДМА и амфетамина, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Получив деньги, все были задержаны. Наркотические вещества отправились на экспертизу. Оказалось, что это было 100 таблеток экстази, содержащие наркотическое вещество МДМА и психотропное вещество амфетамин, а также порошок с таким же составом.

Задержанными оказались двое 36-летних и один 46-летний мужчины. По факту возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков в крупном размере. Известно, что все подозреваемые ранее неоднократно судимы, один из них дважды за убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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