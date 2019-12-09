2019-12-09T12:51:18+03:00
Спорт

«Зенит» улетел в Португалию на игру с «Бенфикой» без Ракицкого и Кузяева

В последнем матче группового этапа Лиги Чемпионов петербуржцам нужна только победа
Петр КИБЕР
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"Зенит" улетел в Португалию на игру с "Бенфикой"."Зенит" улетел в Португалию на игру с "Бенфикой".Фото: Олег ЗОЛОТО
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Уже завтра, 10 декабря, петербургский «Зенит» проведет последнюю игру в рамках группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА. В Лиссабоне сине-бело-голубые померятся силами с местной «Бенфикой». И хоть клубу с берегов Невы нужна только победа, в Португалию команда отправилась без двух игроков основного состава.

- Защитник Ярослав Ракицкий получил по ходу встречи с «Лионом» желтую карточку, которая стала для него третьей в турнире. Также в матче из-за перебора предупреждений не сыграет Далер Кузяев, - сообщает пресс-служба «Зенита».

В Лиссабон команда улетела утром 9 декабря. Вечером на стадионе «Да Луж» у зенитовцев запланирована тренировка, а завтра один из игроков и главный тренер Сергей Семак дадут пресс-конференцию. Стартовый свисток начнет матч в 23:00 по петербургскому времени.

Обслуживать игру будет бригада испанских арбитров. Главный судья - Антонио Матеу Лаос, его помощники - Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар, резервный судья — Сантьяго Хайме. Видеопомощник арбитра - Алехандро Эрнандес, его ассистент - Рикардо де Бургос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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