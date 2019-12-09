2019-12-09T13:31:28+03:00
Происшествия

Пьяный парень поймал попутку на Думской и был избит водителем

Вместо денег автомобилист решил забрать у пассажира смартфон
Лилия КОЗЛОВА
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Пьяный парень поймал попутку на Думской и остался без телефонаПьяный парень поймал попутку на Думской и остался без телефонаФото: Олег ЗОЛОТО
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Сотрудник РЖД остался с фингалом и без телефона после веселой ночи на Думской улице. Около 02:10 пьяный 25-летний молодой человек, вышел из питейного заведения и остановил машину на одной из главных барных улиц Петербурга. С водителем он договорился, что том подвезет его до Большой Пушкарской улице на Петроградской стороне. Поездка завершилась по адресу, однако способ оплаты пьяного мужчину совершенно не устроил.

- Мужчина сел на переднее сиденье и во время поездки уснул. Водитель разбудил его по приезду на указанный адрес. Пассажир оклемался и сказал, что наличных денег у него нет, чтобы рассчитаться с автомобилистом, но пообещал позвонить знакомому и разобраться с этим вопросом, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Однако водитель решил не ждать. Он ударил пассажира, пока тот говорил по телефону, забрал смартфон, дал по газам и уехал.

Любитель бара обратился в полицию только на следующий день. Автомобиль он не запомнил. А водителя описал как мужчину 25-30 лет кавказской внешности с бородой в серо-зеленом свитере. По факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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