Бомбаж и «хлопуша»: Роспотребнадзор рассказал, как выбрать хорошие рыбные консервы

СЕГОДНЯ 13:33 2019-12-09T13:33:19+03:00

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На носу Новый года, а значит многие петербуржцы вскоре окунутся в готовку. Кроме привычного оливье на столах горожан наверняка появятся салаты с консервированной рыбой, а также шпроты, без которых и праздник - не праздник. Как правильно выбрать консервы, чтобы не отравиться, горожанам рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

- Рыбные консервы должны быть герметично упакованы в жестяные или стеклянные банки без таких изъянов, как: Бомбаж – вздутие банки с обеих сторон. Появляется при замораживании содержимого или при размножении в консервах бактерий, в том числе и возбудителя ботулизма. «Хлопуша» – выпуклость на донышке, исчезающая при нажатии на одном или возникающая на другом конце, - рассказывают специалисты.

Также стоит отказаться от покупки, если имеются подтеки на поверхности банки и тем более ржавчина по закаточному шву или на поверхности банки.

Каждая банка должна иметь маркировку с датой изготовления и сроков хранения. Хранить консервы лучше в сухом месте с температурой 15-20 градусов, а после вскрытия - в холодильнике.

Самое полезное - рыба в собственном соку, а масло или томатный соус добавляют продукту жирности и сахара.

- Консервы не могут в полной мере заменить свежую рыбу, но могут стать хорошим дополнением к здоровому рациону питания, - заверяют эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU