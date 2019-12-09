В Выборге ищут рыбака, провалившегося под лед

СЕГОДНЯ 14:00 2019-12-09T14:00:21+03:00

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Спасатели Ленинградской области ищут рыбака, который, предположительно, провалился под лед. Тревогу о пропаже 59-летнего мужчины забила его 66-летняя жена, когда тот перестал отвечать на телефонные звонки. Приехав на место работы супруга в воскресенье, 8 декабря, женщина увидела его лодку на озере. Самого рыбака нигде не было.

- Пропавший мужчина работал техником на Гидрографическом предприятии в районе поселка Горьковское. Там же он периодически ходил на рыбалку на резиновой лодке, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Около 8 часов утра воскресенья женщина начала звонить супругу, но он не брал трубку. В течение дня она сделала еще несколько звонков, но безрезультатно. Тогда она собралась и поехала к супругу на работу.

Около 14:30 она подошла к домику, где ночевал ее муж, но тот был закрыт на замок. На территории базы супруга тоже не оказалось. Тогда женщина пошла к озеру и увидела, в 100-150 метрах от берега его лодку. Но мужа нигде не было.

- Женщина вызвала МЧС. Один из спасателей прошел по льду к лодке, а когда вернулся, сказал, что муж скорее всего провалился под лед и утонул, так как рядом лежали удочки, разбросана наживка и лед был провален, - пояснил источник издания.

Поиски продолжались до сумерек. Утром в понедельник, 9 декабря, они продолжились.

ИСТОЧНИК KP.RU