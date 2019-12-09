Психически больной парень изрезал ножом свою бабушку в Ленобласти

СЕГОДНЯ 15:39 2019-12-09T15:39:45+03:00

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В городе Кириши Ленинградской области перед судом предстанет 18-летний парень, обвиняемый в жестоком нападении на свою бабушку. В понедельник, 9 декабря, было завершено расследование преступления, произошедшего в апреле 2019 года. На тот момент юноше было 17 лет.

- Ранним утром 12 апреля 2019 года молодой человек был дома вместе с бабушкой в квартире, находящейся на одной из улиц города Кириши. Неожиданно он напал на пенсионерку и не менее пяти раз ударил ее ножом в грудь, живот и по другим частям тела, - сообщил следственный комитет Ленобласти.

Благо, бабушку удалось спасти, так как ее вовремя доставили в больницу и оказали квалифицированную медицинскую помощь.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что парень страдает психическим заболеванием и нуждается в принудительном лечении. На данный момент уголовное дело передано в суд для решения вопроса о применении к молодому человеку принудительных мер медицинского характера.

ИСТОЧНИК KP.RU