Две гранаты нашли при сносе гаражей в Петербурге

СЕГОДНЯ 16:49 2019-12-09T16:49:50+03:00

При сносе гаражей на Стародеревенской в Петербурге нашли две гранаты / Фото: Комитет по контролю за имуществом

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В Петербурге рабочие нашли две гранаты во время сноса гаражей на Стародеревенской улице. В понедельник, 9 декабря, по поручению комитета по контролю за имуществом Северной столицы, сотрудники подведомственной организации занимались монтажом, когда в одном из помещений нашли предметы, очень похожие на боеприпасы.

- Рабочие занимались сносом незаконных гаражей. В одном из строений в кооперативе нашли предметы, похожие на гранаты, - пишет «Мойка78».

Напомним, что неделю назад владельцы гаражей в кооперативе «Петроградец-4» агрессивно встретили сотрудников комитета, которые пришли сносить незаконные постройки. Больше всех выступали владельцы одного из местных автосервисов. Мужчины стали защищать свои гаражи, вооружившись страйкбольным автоматом Калашникова пиротехническими светошумовыми гранатами, и угрожали представителям власти.

На ярых защитников незаконных построек после этого конфликта завели уголовное дело о хулиганстве. Сейчас один из них находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU