2019-12-09T16:49:50+03:00
Происшествия

Две гранаты нашли при сносе гаражей в Петербурге

Рабочие были крайне удивлены, вскрыв железные конструкции на Стародеревенской
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
При сносе гаражей на Стародеревенской в Петербурге нашли две гранаты / Фото: Комитет по контролю за имуществомПри сносе гаражей на Стародеревенской в Петербурге нашли две гранаты / Фото: Комитет по контролю за имуществом
Изменить размер текста:

В Петербурге рабочие нашли две гранаты во время сноса гаражей на Стародеревенской улице. В понедельник, 9 декабря, по поручению комитета по контролю за имуществом Северной столицы, сотрудники подведомственной организации занимались монтажом, когда в одном из помещений нашли предметы, очень похожие на боеприпасы.

- Рабочие занимались сносом незаконных гаражей. В одном из строений в кооперативе нашли предметы, похожие на гранаты, - пишет «Мойка78».

Напомним, что неделю назад владельцы гаражей в кооперативе «Петроградец-4» агрессивно встретили сотрудников комитета, которые пришли сносить незаконные постройки. Больше всех выступали владельцы одного из местных автосервисов. Мужчины стали защищать свои гаражи, вооружившись страйкбольным автоматом Калашникова пиротехническими светошумовыми гранатами, и угрожали представителям власти.

На ярых защитников незаконных построек после этого конфликта завели уголовное дело о хулиганстве. Сейчас один из них находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За убийство поленом из-за ребенка мужчина получил 8 лет тюрьмы
МЧС предупреждает об усилении ветра и мокром снеге в Петербурге и Ленобласти
Заслуженный ученый Алексей Цамутали попал в реанимацию с травмой головы
«Монета небывалой редкости»: за рубль с трещиной просят 999 миллионов
На парковке в «Пулково» женщину придавил ее же автомобиль Porche Сayenne
Олимпийская чемпионка Оксана Казакова – о решении WADA: «Нужны активные шаги государства»
Следом за блокадной булочной в Петербурге закрывают культовую чебуречную
Психически больной парень изрезал ножом свою бабушку в Ленобласти
Свердловская набережная встала из-за массового ДТП
Троллейбус №37 будет работать в новогоднюю и рождественскую ночи
В Петербурге разведут Троицкий и Благовещенский мосты
У СКК сгорел строительный мусор на площади 100 квадратных метров
Мужчина убил и расчленил своего брата в квартире в Мурино
В Выборге ищут рыбака, провалившегося под лед
Служебные собаки обыскали кабинет Пиотровского в Эрмитаже
Бомбаж и «хлопуша»: Роспотребнадзор рассказал, как выбрать хорошие рыбные консервы
Мужчину с миной времен Великой Отечественной войны задержали в метро Петербурга
Пьяный парень поймал попутку на Думской и был избит водителем
«Зенит» улетел в Португалию на игру с «Бенфикой» без Ракицкого и Кузяева
Два килограмма экстази продали наркодельцы сотрудникам ФСБ в Ленобласти
Светлана Агапитова покидает пост уполномоченного по правам ребенка в Петербурге
Петербуржцы стали меньше пить и курить
Поездка на попутке обошлась петербуржцу в 200 тысяч рублей
Владимир Путин поздравил директора Эрмитажа с юбилеем
В Пулково на несколько часов задерживают вылеты самолетов
На обочине дороги в Парголово нашли мертвого украинца
Деятельность Исаакиевского собора проверит контрольно-счетная палата
Невысокий кавказец обменял пенсионеру доллары на билеты банка приколов