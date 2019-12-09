Две гранаты нашли при сносе гаражей в Петербурге
В Петербурге рабочие нашли две гранаты во время сноса гаражей на Стародеревенской улице. В понедельник, 9 декабря, по поручению комитета по контролю за имуществом Северной столицы, сотрудники подведомственной организации занимались монтажом, когда в одном из помещений нашли предметы, очень похожие на боеприпасы.
- Рабочие занимались сносом незаконных гаражей. В одном из строений в кооперативе нашли предметы, похожие на гранаты, - пишет «Мойка78».
Напомним, что неделю назад владельцы гаражей в кооперативе «Петроградец-4» агрессивно встретили сотрудников комитета, которые пришли сносить незаконные постройки. Больше всех выступали владельцы одного из местных автосервисов. Мужчины стали защищать свои гаражи, вооружившись страйкбольным автоматом Калашникова пиротехническими светошумовыми гранатами, и угрожали представителям власти.
На ярых защитников незаконных построек после этого конфликта завели уголовное дело о хулиганстве. Сейчас один из них находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU