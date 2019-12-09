2019-12-09T17:06:21+03:00
Происшествия

Заслуженный ученый Алексей Цамутали попал в реанимацию с травмой головы

Доктора исторических наук госпитализировали в Александровскую больницу Петербурга
Лилия КОЗЛОВА
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Заслуженный деятель наук Алексей Цамутали в Петербурге попал в реанимацию / Фото: Санкт-Петербургский институт истории РАНЗаслуженный деятель наук Алексей Цамутали в Петербурге попал в реанимацию / Фото: Санкт-Петербургский институт истории РАН
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В Петербурге доктор исторических наук, историограф и заслуженный деятель науки России Алексей Цамутали оказался в реанимации. У 88-летнего ученого серьезная травма головы. Как стало известно в понедельник, 9 декабря, он был госпитализирован из собственной квартиры в Александровскую больницу.

- Предположительно, инцидент произошел утром 7 декабря. Цамутали потерял сознание и упал, сильно ударившись головой об пол. Госпитализирован он был на следующий день, 8 декабря. В отделении реанимации у него диагностировали травмы тяжелого характера, - пишут «Невские новости».

Алексей Цамутали всю жизнь проработал в Петербурге. В 1953 году он окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета. С 1962 года ведет научную деятельность в Петербургском институте истории РАН. Также с 1996 по 2010 года он преподавал в Европейском университете Северной столицы. Является автором таких трудов как «Очерки демократического направления в русской историографии 60-70-х годов XIX века», «Борьба течений в русской историографии во 2-й половине XIX века», «Борьба направлений в русской историографии в период империализма».

ИСТОЧНИК KP.RU

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