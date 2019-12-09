МЧС предупреждает об усилении ветра и мокром снеге в Петербурге и Ленобласти

СЕГОДНЯ 17:24 2019-12-09T17:24:25+03:00

10 декабря в Петербурге будет ветренно, с дождем и мокрым снегом. Фото: Олег ЗОЛОТО

10 декабря порывы будут достигать 14 метров в секунду, а на дорогах появится гололед

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Погода в Петербурге опять готовит неприятный сюрприз горожанам. Мало того, что на улице слякоть и дождь вместо морозца и снега, так еще во вторник жителей Северной столицы ждет сильный и неприятный ветер. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

- 10 декабря в Санкт-Петербурге ожидается небольшой, местами умеренный дождь, переходящий в мокрый снег. Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный 6-11 м/с, в прибрежных районах порывы до 12-14 м/с, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Также спасатели со ссылкой на синоптиков предупреждает водителей о налипании снега и гололеде, который может образоваться на дорогах в ночные и утренние часы. Что касается дневной температуры, то она составит +2...+4 градуса.

По Ленинградской области прогноз практически такой же. Лишь температура может быть и минусовой - до 1 градуса ниже ноля, а ветер чуть сильнее -до 15 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU