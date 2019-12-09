За убийство поленом из-за ребенка мужчина получил 8 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 17:56 2019-12-09T17:56:44+03:00

Человек, который дал показания против женщины, был избит и задушен в садоводстве «Север»

Изменить размер текста: A A

Колпинский районный суд вынес решение по делу о жестоком убийстве местного жителя, с которым расправились в садоводстве «Север» летом 2018 года. Причиной для нападения стали показания, которые погибший дал полицейским по делу женщины, оставившей в опасности своего ребенка. В избиении участвовали трое.

- 05.07.2018 соучастники нанесли жертве не менее 30 ударов руками и ногами. После чего перетащили избитого на другой участок и продолжили бить, а также нанесли удар обрезком бревна по голове, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В итоге мужчина попросту захлебнулся кровью, которая залила дыхательные пути.

Попал под раздачу и другой мужчина, также дававший показания в отношении знакомой нападавших. Женщину обвиняли по статье «Оставление несовершеннолетнего в опасности» и после слов свидетелей лишили родительских прав. За это и была назначена месть.

Впрочем, главный обвиняемый вину не признал. Суд, учтя все за и против, дал мужчине 8 лет колонии строгого режима. Его подельников осудят позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU