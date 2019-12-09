2019-12-09T18:20:29+03:00
Происшествия

Один человек пострадал при возгорании маршрутки на Большеохтинском мосту

Пожар возник в моторном отделении микроавтобуса
Петр КИБЕР
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На Большеохтинском мосту горел микроавтобус. Фото: кадр с видео / "Мегаполис"На Большеохтинском мосту горел микроавтобус. Фото: кадр с видео / "Мегаполис"
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Несколько машин вечером 9 декабря примчались по пробкам на Большеохтинский мост. Здесь, по сообщению петербуржцев, горела маршрутка. Учитывая, к каким жертвам это могло привести, реакция бойцов МЧС понятна. Но, по счастью, все обошлось.

- Горит «Газель» на Большеохтинском мосту, пожарные подъезжают, сообщали около 17:30 свидетели инцидента в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Впрочем, горевшим на самом деле оказался «Форд Транзит». И не маршрутное такси, а просто пассажирский микроавтобус. В салоне кроме водителя никого не было. А он успел заметить, что из под капота начало вырываться пламя и выскочил наружу.

Он сам попытался загасить машину огнетушителем, но лишь получил небольшие травмы. А справиться с огнем смогли приехавшие на вызов пожарные. Но у микроавтобуса все равно успела частично выгореть кабина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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