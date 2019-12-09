2019-12-09T18:48:32+03:00
Общество

В Выборге напротив замка поселился скамейка-лось

Новая инсталляция будет выполнять и чисто функциональное назначение
Петр КИБЕР
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В Выборге поселился лось. Скамейка-лось. Фото: "Газета Выборг".В Выборге поселился лось. Скамейка-лось. Фото: "Газета Выборг".
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Лось - это не только символ северных лесов, но еще и арт-объект, появившийся на днях в Выборге. В центре этого старинного города Ленинградской области появилась удобная скамейка в виде сохатого.

- Скамейка в виде лося расположилась на Смоляном мысу напротив замка, - пишет «Газета Выборг».

Чьему авторству принадлежит арт-объект, к сожалению неизвестно. Местные жители лишь надеются, что создатели сделали лося антивандальным и он не пострадает от рук хулиганов. Зато если скамейка выстоит под напором человека и стихии, то имеет шанс стать еще одной популярной туристической достопримечательностью города, как часовая башня или Выборгский замок.

Напомним, что сам замок не так давно слепили из шоколада. Не в полную величину, конечно, но в абсолютной точности. Попробовать его на вкус можно в одной из кондитерских лавок Выборга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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