В Выборге напротив замка поселился скамейка-лось
Лось - это не только символ северных лесов, но еще и арт-объект, появившийся на днях в Выборге. В центре этого старинного города Ленинградской области появилась удобная скамейка в виде сохатого.
- Скамейка в виде лося расположилась на Смоляном мысу напротив замка, - пишет «Газета Выборг».
Чьему авторству принадлежит арт-объект, к сожалению неизвестно. Местные жители лишь надеются, что создатели сделали лося антивандальным и он не пострадает от рук хулиганов. Зато если скамейка выстоит под напором человека и стихии, то имеет шанс стать еще одной популярной туристической достопримечательностью города, как часовая башня или Выборгский замок.
Напомним, что сам замок не так давно слепили из шоколада. Не в полную величину, конечно, но в абсолютной точности. Попробовать его на вкус можно в одной из кондитерских лавок Выборга.
ИСТОЧНИК KP.RU