В 2020 году Смольный сменит оператора связи

СЕГОДНЯ 19:19 2019-12-09T19:19:37+03:00

МТС обеспечит Смольный не только мобильной связью, но и подключением к сети защищенной передачи данных и цифровыми сервисами. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Смольный сменил оператора связи, и, согласно информации с сайта Госзакупок, по итогам электронного аукциона от 8 октября 2019 года, с 2020 года администрацию губернатора Петербурга будет обслуживать МТС.

- До недавнего времени администрация Санкт-Петербурга пользовалась услугами наших коллег по рынку, но в этот раз она предпочла услуги МТС предложениям других игроков, – пояснил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

МТС обеспечит в 2020 году мобильной связью, подключением к сети защищенной передачи данных и цифровыми сервисами администрацию губернатора Санкт-Петербурга, комитеты Смольного, районные администрации, государственные учреждения, агентства и инспекции. В рамках контракта абонентами МТС станут более 6000 государственных служащих.

- МТС продолжает укреплять свои позиции на корпоративном рынке Санкт-Петербурга, обеспечивая связью и инновационными сервисами органы государственной власти и крупнейшие промышленные предприятия, которые играют решающую роль в жизни и развитии города, - добавил Коротин.