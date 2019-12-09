«Нам не по пути»: Чиновницу из Ленобласти, выругавшуюся матом при молодежи, собираются уволить

СЕГОДНЯ 19:56 2019-12-09T19:56:40+03:00

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Глава Сосновоборского городского округа Михаил Воронков не собирается жалеть свою подопечную, которая недавно выругалась матом при молодежи. Напомним, Александра Позднякова на встрече с местными волонтерами решила мотивировать ребят трудиться, использовав глагол из нецензурной лексики. Сначала на слова чиновницы в аудитории раздался гул, но позже ее артистизму и решительности все же похлопали.

Выступление Поздняковой разошлось по всему российскому сегменту интернета и, естественно, быстро дошло и до администрации Соснового бора, где она работала начальником молодежной политики. Коллеги чиновницы не скрывают, что ее слова вызвали у них дикую досаду.

- Это ведь табу. И я, на самом деле, не совсем понимаю, что двигало муниципальным служащим, чтобы подкрепить свою речь таким словом. Ведь к Александре Юрьевне никаких нареканий не было. Этот человек, действительно, работает и пашет, но... Не может найти слово-синоним. С такими сотрудниками нам не по пути, - сообщил глава администрации Сосновоборского городского округа.

Скоро поступок чиновницы рассмотрит комиссия по этике. Однако глава администрации для себя уже все решил заранее – с Поздняковой хотят расстаться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/748279" frameborder="0"></iframe> Начальница отдела по молодежной политике Соснового Бора матом мотивировала детей работать.Видео и телеграм-канала "Тайны Ленинградского двора"

ИСТОЧНИК KP.RU