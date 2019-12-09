«Нам не по пути»: Чиновницу из Ленобласти, выругавшуюся матом при молодежи, собираются уволить
Глава Сосновоборского городского округа Михаил Воронков не собирается жалеть свою подопечную, которая недавно выругалась матом при молодежи. Напомним, Александра Позднякова на встрече с местными волонтерами решила мотивировать ребят трудиться, использовав глагол из нецензурной лексики. Сначала на слова чиновницы в аудитории раздался гул, но позже ее артистизму и решительности все же похлопали.
Выступление Поздняковой разошлось по всему российскому сегменту интернета и, естественно, быстро дошло и до администрации Соснового бора, где она работала начальником молодежной политики. Коллеги чиновницы не скрывают, что ее слова вызвали у них дикую досаду.
- Это ведь табу. И я, на самом деле, не совсем понимаю, что двигало муниципальным служащим, чтобы подкрепить свою речь таким словом. Ведь к Александре Юрьевне никаких нареканий не было. Этот человек, действительно, работает и пашет, но... Не может найти слово-синоним. С такими сотрудниками нам не по пути, - сообщил глава администрации Сосновоборского городского округа.
Скоро поступок чиновницы рассмотрит комиссия по этике. Однако глава администрации для себя уже все решил заранее – с Поздняковой хотят расстаться.
Начальница отдела по молодежной политике Соснового Бора матом мотивировала детей работать.Видео и телеграм-канала "Тайны Ленинградского двора"
ИСТОЧНИК KP.RU