Сбербанк провел в Петербурге конференцию по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey

СЕГОДНЯ 20:05 2019-12-09T20:05:56+03:00

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В Санкт-Петербурге 7 декабря в выставочном зале КЦ «Ленполиграфмаш» состоялась финальная конференция AI Journey в серии региональных мероприятий, посвященных искусственному интеллекту и анализу данных. Инициатором встречи, в которой приняли участие более 800 человек, стал Сбербанк. В рамках мероприятия признанные эксперты в области искусственного интеллекта и анализа данных Сбербанка, Яндекса, Сколтеха, ВШЭ, Газпром нефти, Центра речевых технологий, SingularityNET, Mail.ru Group и JetBrains рассказали об особенностях машинного обучения, применении компьютерного зрения и NLP, использовании технологий искусственного интеллекта в бизнесе и промышленности.

– Сегодня в Сбербанке 99% решений по физическим лицам и 35% – по юридическим лицам – принимаются без участия специалистов. За них это делает искусственный интеллект, – отметил заместитель председателя Северо-Западного банка – директор головного отделения Сбербанка по Санкт-Петербургу Анатолий Песенников. – Как правило, на наших занятиях по финансовой грамотности мы рассказываем детям о том, что такое деньги и как ими правильно распоряжаться, а взрослым – как пользоваться дистанционными сервисами и не попасться на уловки мошенников. Но в последнее время мы наблюдаем, что интерес людей разных возрастов выходит за пределы этих понятий. Поэтому 2019 год мы начали с участия в проекте «Уроки цифры», а завершили конференцией AI Journey. В результате на них побывали более 3000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU