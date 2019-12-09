В Петербурге вручили новые квартиры всем ветеранам-афганцам

СЕГОДНЯ 20:41 2019-12-09T20:41:53+03:00

Теперь абсолютно все участники боевых действий в Афганистане, вставшие в очередь, имеют жилье

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9 декабря новенькие квартиры получили все оставшиеся ветераны-афганцы. Таким образом, Смольный, наконец, полностью выполнил свои обязательства перед участниками боевых действий в Афганистане. Последним 17-ти воинам-интернационалистам вручили документы на новое жилье.

- Больше у нас очередников среди ветеранов-афганцев нет. Всего в 2019 году свои жилищные условия значительно улучшили сразу 84 ветерана боевых действий в Афганистане – то есть все, кто встал на учет до 1 января 2019 года, - цитирует губернатора пресс-служба Смольного.

Многие ветераны-афганцы пришли на торжественное вручение документов на жилье со своими женами и детьми. Губернатор Петербурга отдельно поблагодарил бывших воинов за достойное воспитание молодого поколения, основанное на патриотизме.

Напомним, 15 февраля в России отмечали 30-летнюю годовщину с момента вывода советских войск из Афганистана.

ИСТОЧНИК KP.RU