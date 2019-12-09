В Мурино нервный пенсионер угрожал пистолетом рабочим, мешающим спать его внуку

СЕГОДНЯ 21:38 2019-12-09T21:38:32+03:00

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«С меня хватит!» - наверняка решил нервный пенсионер из Мурино, которому не понравился сильный шум рабочих. Седой дедушка не поленился одеться и выйти на улицу для серьезного разговора. Вот только его основным аргументом в горячей дискуссии стал пистолет. Пенсионер направил оружие прямо на нескольких работяг.

- Дело было у корпуса №2 дома №5А на Привокзальной площади. Дед обосновал угрозу тем, что его внуку не дают спать. Слышал только часть диалога. Концовки истории не знаю, я ушел, - рассказал «КП-Петербург» очевидец, заснявший фрагмент конфликта на видео.

По нескольким секундам видеозаписи можно понять, что рабочие не стали пререкаться с пенсионером и ушли внутрь помещения из под дула пистолета. Возможно, мужчины действительно испугались или просто продолжили заниматься своим делом, не обращая внимания на угрозы.

ИСТОЧНИК KP.RU