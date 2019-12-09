Безработным петербургским пенсионерам доплатят до прожиточного минимума

9 Дек. 22:00 2019-12-09T22:00:09+03:00

Напомним, прожиточный минимум в Петербурге больше, чем в целом по стране. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Стало известно, что неработающим петербургским пенсионерам все-таки доплатят до прожиточного минимума. 9 декабря в Смольном одобрили соответствующие изменения в Социальный кодекс города.

Дело в том, что раньше разницу между пенсией и прожиточным минимумом всегда выплачивали из федерального бюджета. Однако с 1 января 2020 года прожиточный минимум в Петербурге вырастет и на 200 рублей превысит федеральный.

- В связи с этим социальные доплаты безработные пенсионеры получат уже из городского бюджета. В то же время предусмотрено софинансирование из федерального бюджета. Доплаты коснутся сразу 87 тысяч малообеспеченных пенсионеров, - сообщает пресс-служба Смольного.

Добавим, что в 2020 году размер прожиточного минимума в Петербурге составит 9514 рублей. Это почти на 200 рублей больше, чем в целом по стране – 9311 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU