2019-12-09T22:25:06+03:00
Общество

Тараканы облюбовали выпечку в ТРК на Сенной площади

За вкусным маршрутом одного из усатых насекомых проследили на видео
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В крупном продуктовом магазине заметили тараканов. Фото: vk.com/unreleased_dtpВ крупном продуктовом магазине заметили тараканов. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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Посетители ТРК «Пик» на Сенной площади пожаловались на тараканов в одном из продуктовых магазинов. Они облюбовали длинную витрину со свежей выпечкой в булочном отделе. За вкусным маршрутом одного из усатых насекомых проследил очевидец на видео.

Запись опубликовали в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Мужчина рассказал, что булочки выглядят действительно приятно, а таракан портит всю картину. Пользователи соцсети посоветовали срочно писать жалобу в Роспотребнадзор, чтобы в магазин нагрянули с проверкой. Однако хитрые насекомые попадаются не всем на глаза.

- Ой, а мне сегодня как раз оттуда звонили и спрашивали, как мне качество обслуживания у них. Что ж вы раньше-то своих тараканов не выкладывали? Я сказала бы тогда. А то я нахваливала, что очередей не было, - сетует одна из посетительниц магазина.

Тараканы в булочной в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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