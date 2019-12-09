Сергей Семак: «Мы не боимся, а уважаем Бенфику»

9 Дек. 22:43 2019-12-09T22:43:43+03:00

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Сергей Семак дал предматчевую пресс-конференцию накануне решающего поединка в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики». По словам главного тренера, в игре точно не примут участие дисквалифицированные Ракицкий и Кузяев. Не стоит ожидать на поле и травмированных Дриусси и Жиркова.

Наставник «Зенита» находится в курсе того, что в случае победы над португальцами нужно ожидать ничью или проигрыш «Лиона», поскольку только это позволит сине-бело-голубым занять вторую строчку в группе и выйти в плей-офф. Но Семак сконцентрирован только на игре его команды.

- Чего боимся в исполнении португальцев? Мы не боимся, а уважаем «Бенфику». Это одна из самых титулованных команд, может быть, не только у себя на родине, но и во всей Европе. Знаем, как хорошо они играют дома, как уверенно выступают в своем чемпионате. Надеюсь, сможем добиться результата и показать хорошую игру, - цитирует тренера официальный сайт «Зенита».

Семаку напомнили и, что при нем клуб никогда не побеждал на выезде. Наставника «Зенита» это не смутило. Он отметил, что таков пока уровень команды, но любая серия рано или поздно заканчивается.

Напомним, «Зенит» сыграет против «Бенфики» 10 декабря в Лиссабоне. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU