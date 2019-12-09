2019-12-09T23:20:37+03:00
Происшествия

В Кронштадте и Комарово иномарки снесли двух школьников, шедших по «зебре»

Видеозапись первой аварии, где машина ехала на красный свет, выложили в сеть
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Оба сбитых школьника живы, но травмированы. Фото: vk.com/dorinspbОба сбитых школьника живы, но травмированы. Фото: vk.com/dorinspb
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Вечером 9 декабря в Петербурге сбили двух школьников. Первая авария случилась возле дома №15 на Кронштадтском шоссе. Видео происшествия попало в сеть. 67-летняя женщина за рулем «Ауди» двигалась по дороге на красный сигнал светофора. 12-летний мальчик, в свою очередь, шел на зеленый свет, как вдруг в него влетела иномарка. Благо парень сумел вовремя остановиться и попятиться.

- В результате ДТП у ребенка многочисленные ушибы. Его отправили в больницу на машине скорой помощи, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Другого подростка сбили на «зебре» на перекрестке Зеленогорского шоссе с улицей Отдыха в поселке Комарово. Мальчик специально приехал из города, чтобы покататься на лошади в местном конно-спортивном клубе. Его снес водитель 1962 года рождения на «Хендае», не заметивший пешехода. Не помогли даже световозвращатели на одежде ребенка.

Злосчастный пешеходный переход в Комарово. Фото: vk.com/dorinspb

Злосчастный пешеходный переход в Комарово. Фото: vk.com/dorinspb

- У 14-летнего мальчика диагностировали тяжелые травмы. Сейчас он также находится в больнице, - добавили сотрудники Госавтоинспекции.

Сбили школьника на "зебре" в Кронштадте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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