2019-12-10T00:29:58+03:00
Общество

Двое дрифтеров устроили парный заезд по центру Петербурга

За рулем гиперкаров находились профессиональные гонщики [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Потрясающий по красоте дрифт-заезд засняли со всевозможных точек. Фото: скриншот видео с канала "ddKaba" на YouTubeПотрясающий по красоте дрифт-заезд засняли со всевозможных точек. Фото: скриншот видео с канала "ddKaba" на YouTube
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На YouTube появилось видео парного дрифт-заезда двух гиперкаров по центру Петербурга. Съемки безумного по красоте зрелища проходили еще летом. Тогда некоторые дороги города специально перекрыли. Лишь некоторым прохожим повезло увидеть скоростной заезд вживую.

- Это первый в мире парный дрифт в живом городе! За рулем машин находились профессиональные гонщики. Оба авто - единственные в мире дрифтовые гиперкары Flanker F под управлением Сергея Кабаргина и Аркадия Цареградцева, - гласит описание эффектного видеоролика.

Лишь отдельным прохожим посчастливилось увидеть безумное зрелище. Фото: скриншот видео с канала "ddKaba" на YouTube

Лишь отдельным прохожим посчастливилось увидеть безумное зрелище. Фото: скриншот видео с канала "ddKaba" на YouTube

Естественно, гонщики требуют даже не пытаться повторить их заезд, поскольку это очень опасно для собственной жизни и безопасности окружающих. Видео парного дрифта уже набрало почти 140 тысяч просмотров и 30 тысяч лайков. Зрители преимущественно в полном восторге и отмечают, что от происходящего крепко захватывает дух.

Дрифт в центре Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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