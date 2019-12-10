Появился трейлер фильма о ладожских нерпах с Крошиком в главной роли

СЕГОДНЯ 01:10 2019-12-10T01:10:36+03:00

Крошик стал главной звездой фильма о нерпах благодаря исключительной судьбе. Фото: скриншот видео с канала "Студия ИОРАН" на YouTube

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В сети появился долгожданный трейлер фильма, который повествует о буднях ладожских нерп. Напомним, главную роль там сыграл любимец петербуржцев Крошик. Судя по словам сотрудников Фонда друзей балтийской нерпы, они и сами не ожидали, что им попадется настолько особенная нерпа.

- Мы его получили таким крохой четырехкилограммовым. Нам его передали рыбаки. Только я взял Крошика на руки, как он настолько как-то вот прильнул к моим рукам. Необычные ощущения были. Я сразу тогда сказал, что этому животному будет трудно вернуться в море, потому что с ним что-то не так. Может быть, он ассоциировал себя, как полноправный член человеческого коллектива, - рассказывает в фильме директор фонда Вячеслав Алексеев.

В фильме нерпы "захватывают" город. Фото: скриншот видео с канала "Студия ИОРАН" на YouTube

Напомним, фильм снимала съемочная группа Владимира Марина из Института океанологии имени Ширшова. Картину обещают выпустить в течение двух месяцев.

Трейлер фильма о ладожских нерпах.

ИСТОЧНИК KP.RU