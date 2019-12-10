2019-12-10T02:08:15+03:00
Происшествия

На «Сортавале» водитель «Жигули» не пережил жесткий удар от едущего следом «Рено»

Водитель «Рено» отправил себя и своего пассажира в больницу, а мужчину за рулем «Жигули» - в морг
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Рено" жестко влетел в "Жигули", которое двигалось впереди. Фото: vk.com/pss_agalatovo"Рено" жестко влетел в "Жигули", которое двигалось впереди. Фото: vk.com/pss_agalatovo
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9 декабря около 19:20 на 15-м километре автодороги «Сортавала» по направлению в Петербург произошло смертельное ДТП. «Рено» на полной скорости въехал в «Жигули», который ехал перед ним. Причины аварии пока что устанавливаются.

- После столкновения 31-летний водитель отечественного авто, к сожалению, скончался на месте еще до приезда врачей скорой помощи. Мужчина за рулем «Рено» и его пассажир доставлены в городскую больницу. По факту ДТП проводится тщательная проверка, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Фотографиями последствий страшной аварии поделились сотрудники дежурного караула пожарно-спасательной службы МО «Агалатовское». На снимках видно, как сильно помяло отечественное авто. Бездыханное тело его хозяина лежало рядом. Что касается «Рено», то от удара в «Жигули» иномарку выбросило в кювет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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