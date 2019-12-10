2019-12-10T10:29:15+03:00
Общество

Днем во вторник в Петербурге до +5 и с мокрым снегом, но к вечеру похолодает

Пешеходов и водителей предупреждают о гололедице
Петр КИБЕР
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До сугробов пока далеко, а вот мокрый снег и гололед - пожалуйста.До сугробов пока далеко, а вот мокрый снег и гололед - пожалуйста.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Петербургская погода опять испытывает горожан на прочность. Мало того, что из-за частых изменений у метеозависимых людей постоянно болит голова, так еще и непонятно, какой сюрприз на этот раз преподнесет природа. Так, во вторник утром в городе ожидается около +5 градусов и сухо, а к вечеру пойдет мокрый снег и подморозит.

- 10 декабря в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность. Днем дождь, переходящий в мокрый снег. Ветер западный направлений, умеренный с порывами до сильного. Температура днем +2..+4 градуса, - сообщает городской гидрометцентр.

Чуть более теплый прогноз дает ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус.

- Сегодня по территории Санкт-Петербурга будет перемещаться холодный атмосферный фронт. Температура воздуха в начале дня +4…+6 градусов, к вечеру 0…-2, - сообщает синоптик на своей странице в «Фейсбуке».

А вот в чем метеорологи согласны, так это в предупреждении о гололеде, который образуется к вечеру на городских и областных дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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