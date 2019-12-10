25 тонн зараженной кукурузы для попкорна задержали в Петербурге

СЕГОДНЯ 11:09 2019-12-10T11:09:22+03:00

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В Петербурге задержали крупную партию кукурузы, которая предназначалась для покорна. Во вторник, 10 декабря, Россельхознадзор сообщил о том, что в Большой порт города прибыло 25 тонн зерна из одной из Южно-Африканских республик. Груз должен был дальше отправиться в фирму, зарегистрированную в городе Дмитров Московской области. Однако заказчик попкорн не получил.

- По прибытию в порт Петербурга партия прошла карантинный фитосанитарный контроль, в ходе которого инспектор управления обнаружил характерные признаки заражения зерен возбудителем диплодиоза кукурузы, - рассказали в Россельхознадзоре.

Зерна были отправлены на лабораторные исследования в ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория», которые подтвердили факт заражения продукта возбудителем диплодиоза кукурузы. После этого было решено вернуть партию обратно в Южную Африку.

С начала 2019 года это уже девятый случай выявления диплодиоза кукурузы. С января через порт Петербурга из ЮАР, Франции и Испании ввезли 47 партий кукурузы для попкорна весом более 4300 тонн. Примечательно, что около 30 процентов продукции из ЮАР были зараженными.

ИСТОЧНИК KP.RU