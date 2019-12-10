В колпинском отделении полиции 17-летнему подростку прошлись дубинкой по ягодицам

СЕГОДНЯ 13:10 2019-12-10T13:10:43+03:00

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Суровые воспитательные меры, которыми колпинские полицейские пытались вразумить 17-летнего задержанного, привели к уголовному делу в отношении стражей порядка. Два сотрудника МВД дали несколько раз дали резиновой дубинкой по ягодицам подростку, который был закован в наручники, а потом добавили руками и ногами.

- 28 мая 2019 года в 80 отделе полиции, , один из обвиняемых не менее 4 раз ударил резиновой дубинкой в область ягодиц 17-летнего местного жителя, который лежал на полу в наручниках. Другой обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего ногами, а также руками по голове и телу, - сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, этим полицейские причинили подростку, задержанному за совершение административного правонарушения, множественные телесные повреждения.

Позднее в отношении страже порядка, которые работают полицейскими водителями. возбудили уголовное дело за превышение полномочий с применением насилия. За это предусмотрено от 3 до 10 лет лишения свободы. Оба обвиняемых задержаны.

ИСТОЧНИК KP.RU