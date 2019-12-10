В Пулково задержали авиадебошира с рейса из Сочи

СЕГОДНЯ 13:36 2019-12-10T13:36:22+03:00

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Очередной нетрезвый авиадебошир попал в руки стражей порядка петербургского аэропорта Пулково. На этот раз в кутузке оказался не набравшийся перед вылетом путешественник, а прилетевший из Сочи житель Северной столицы.

- В дежурную часть транспортной полиции в аэропорту Пулково поступило сообщение, что на борту самолета, прибывшего из города Сочи, находится пассажир в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба Северо-Западного управления на транспорте МВД России.

Вскоре сам «герой» предстал перед стражами порядка. Как отмечают в полицейском управлении, мужчина 1992 года рождения имел «шаткую походку» и резкий запах алкоголя, а также мог представлять опасность для окружающих.

Учитывая это, пассажира отвели в отделение, где ему оформили административный протокол за нахождение в общественных местах в пьяном виде. На этом инцидент оказался исчерпан.

ИСТОЧНИК KP.RU