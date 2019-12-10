2019-12-10T16:54:56+03:00
Общество

Умер народный артист России Олег Талыпин

Музыкант был профессором в Петербургской государственной консерватории
Лилия КОЗЛОВА
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Умер народный артист России Олег Талыпин /Фото: Петербургская консерватория имени Римского-КорсаковаУмер народный артист России Олег Талыпин /Фото: Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова
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В Петербурге скончался народный и заслуженный артист России Олег Талыпин. Профессор кафедры деревянных духовых инструментов консерватории имени Римского-Корсакова ушел из жизни во вторник, 10 декабря 2019 году. Олегу Евгеньевичу было 90 лет.

- С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 10 декабря 2019 года на 91-ом году жизни скончался Народный артист России, профессор кафедры деревянных духовых инструментов Олег Евгеньевич Талыпин, - говорится на сайте консерватории.

Подробная информация о причинах смерти, а также прощании с народным артистом и похоронах будет опубликована позже.

Олег Толыпин истинный петербуржец, так как родился в Ленинграде. С 1957 по 1963 год работал в Академическом симфоническом оркестре Ленинградской академической филармонии, с 1963 по 1965 – в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета имени С. М. Кирова, который ныне называется Мариинским. В 1974 году он окончил Ленинградскую консерваторию по направлению фагот.

С 1981 года Олег Талыпин преподавал в Санкт-Петербургской консерватории. Его ученики – лауреаты международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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