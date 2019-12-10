2019-12-10T17:01:09+03:00
Дом. Семья

«Ключи забыла»: У многоэтажки во Всеволожске заметили испуганную козу

Животное сначала бегало по району, а потом прибилось к подъезду жилого дома
Петр КИБЕР
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Во Всеволожске по городу бегала молодая козочка. Фото: vk.com/typical_vsevolozhskВо Всеволожске по городу бегала молодая козочка. Фото: vk.com/typical_vsevolozhsk
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«Эй, ты коза», - можно было услышать утром 10 декабря во Всеволожске. И речь шла не о грубиянах, хамивших девушке, а о местных жителях, которые пытались поймать испуганное животное, забредшее в район многоэтажек.

- На улице Шишканя д.14, испуганная коза ну или овца, наверно прибежала с частного сектора. Бедолага стоит как вкопанная у подъезда и не шевелится, хозяева отзовитесь, - написали в соцсетях местные жители.

Чуть раньше беленькую козочку видели у дома номер 1 по той же улице.

Скорее всего животное действительно сбежала со двора одного из частных домов, которые есть во Всеволожске. Но пользователи соцсетей не упустили возможности позубоскалить: «Да она просто потеряла ключи от домофона. Пустите ее домой, ну»; «Говорили, что нельзя пить из лужицы»; «Шашлычок бегает, как еще не съели?»

Что в итоге стало с животным, история умалчивает. Остается надеяться, что козочку действительно не пустили на шашлык.

ИСТОЧНИК KP.RU

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