2019-12-10T17:59:32+03:00
Общество

Апраксин двор может превратиться в новую точку притяжения в Петербурге

Появился инвестор, готовый реконструировать здание и вдохнуть в него новую жизнь
Лилия КОЗЛОВА
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Апраксин двор может быть реконструированАпраксин двор может быть реконструированФото: Артем КИЛЬКИН
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Знаменитый Апраксин двор в Петербурге, на территории которого находится рынок, может быть реконструирован. Об этом во вторник, 10 декабря, рассказал депутат Законодательного собрания Северной столицы Денис Четырбок в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге».

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- Апраксин двор, один из многострадальных городских объектов, который рассматривается в первую очередь на восстановления по новому закону, обсуждаемому сейчас в ЗакСе, - рассказал парламентарий.

ЗакС предлагает передавать ветхие объекты культурного наследия инвесторам с условием реконструкции. Инвестор может выкупить без торгов ту или иную недвижимость, но с обязательством его восстановить и отреставрировать по требованиям КГИОП.

Что касается Апраксина двора, который на сегодняшний день находится в жутком состоянии, то, по словам депутата, уже имеется инвестор, готовый вложить деньги, чтобы привести в порядок здание и вдохнуть в него новую жизнь.

- На примере Новой Голландии, которая долгое время стояла без дела. А теперь является точкой притяжения, - пояснил Четырбок.

В случае, если инициатива будет поддержана и идея реконструкции Апраксина двора станет удачной, следующей на очереди станет Думская улица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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