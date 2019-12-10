2019-12-10T17:57:22+03:00
Происшествия

В Металлострое поезд насмерть переехал мужчину

Пешеход пытался перебежать пути в неположенном месте, но не успел
Петр КИБЕР
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Под Металлостроем на рельсах погиб мужчина.Под Металлостроем на рельсах погиб мужчина.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Сотрудники транспортной полиции Петербурга разбираются в гибели человека на железнодорожных путях, которая произошла днем 10 декабря. Около 15:25 в районе Металлостроя мужчина пытался перебежать пути в неположенном месте, но не успел.

- В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что недалеко от железнодорожной станций Металлострой Колпинского района поездом сообщением «Санкт-Петербург – Москва» смертельно травмирован мужчина, - информирует пресс-служба Северо-Западного Управления на транспорте МВД России.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили тело погибшего. Медицинская помощь ему, увы, уже была не нужна. Сейчас полицейские выясняют личность погибшего и обстоятельства трагедии.

В транспортной полиции напоминают, что железная дорога - место повышенной опасности и любая невнимательность может стать роковой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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