На Дворцовой площади зажглась новогодняя елка

СЕГОДНЯ 18:36 2019-12-10T19:18:40+03:00

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Главная новогодняя елка Петербурга та, что установлена на Дворцовой площади. 25-метровую искусственную красавицу начали собрать на прошлой неделе, а во вторник, 10 декабря, закончили наряжать. И сегодня был единственный день, когда елочка зажглась.

Рабочие смонтировали все украшения и проверяют их, чтобы все горело и мигалоФото: Олег ЗОЛОТО

- Рабочие смонтировали все украшения и проверяют их, чтобы все горело и мигало, - сообщает корреспондент «КП-Петербург»

Надо сказать, что сверкать елка будет только один день, а потом праздничную иллюминацию должны отключить до 21 декабря, когда в Санкт-Петербург приедет всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга. Он и зажжет елочку.

Напомним, что основные торжества на Дворцовой площади в новогоднюю ночь продлятся до с одиннадцати часов вечера до 4 часов утра.Фото: Олег ЗОЛОТО

Напомним, что основные торжества на Дворцовой площади в новогоднюю ночь продлятся до с одиннадцати часов вечера до 4 часов утра. При праздничный фейерверк раскрасит ночное небо в 3:00. А для удобства горожан Невский проспект сделают пешеходным.

ИСТОЧНИК KP.RU