2019-12-10T19:14:30+03:00
Общество

Суд запретил застройку на месте снесенного исторического завода в Петербурге

Кроме этого, суд отменил и заключение Смольного, которое согласовало снос
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Городской суд Петербурга не разрешил застройку на месте снесенного завода дореволюционного периода. Фото: vk.com/voopiik_spbГородской суд Петербурга не разрешил застройку на месте снесенного завода дореволюционного периода. Фото: vk.com/voopiik_spb
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Городской суд Санкт-Петербурга согласился с решением коллег из Куйбышевского районного суда и запретил застройку на месте снесенного исторического завода. Речь идет о территории у дома №17 на 9-й Советской улице. В 2017 году там разобрали медно-котельный завод имени Оуфа, который начал работу еще в дореволюционном периоде.

- Отметим, что вместе с разрешением на строительство было отменено и заключение комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Напомним, именно с помощью него ведомство согласовало снос завода, - сообщает пресс-служба Всероссийское общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

По информации ВООПИиК, ранее дату постройки завода специально сменили с 1916 года на 1919-й. Это позволило бы не воссоздавать внешний облик снесенного здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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