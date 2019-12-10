Суд запретил застройку на месте снесенного исторического завода в Петербурге

СЕГОДНЯ 19:14 2019-12-10T19:14:30+03:00

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Городской суд Санкт-Петербурга согласился с решением коллег из Куйбышевского районного суда и запретил застройку на месте снесенного исторического завода. Речь идет о территории у дома №17 на 9-й Советской улице. В 2017 году там разобрали медно-котельный завод имени Оуфа, который начал работу еще в дореволюционном периоде.

- Отметим, что вместе с разрешением на строительство было отменено и заключение комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Напомним, именно с помощью него ведомство согласовало снос завода, - сообщает пресс-служба Всероссийское общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

По информации ВООПИиК, ранее дату постройки завода специально сменили с 1916 года на 1919-й. Это позволило бы не воссоздавать внешний облик снесенного здания.

ИСТОЧНИК KP.RU