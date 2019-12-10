Девушки, которых из-за подозрительной внешности избили в центре Петербурга семь мужиков, написали заявление в полицию

СЕГОДНЯ 19:34 2019-12-10T19:35:54+03:00

Избитые девушки, которых приняли за лесбиянок и избили, написали заявление в полицию. Туда они пришли со справкой из больницы, где фиксировали побои. Фото: СОЦСЕТИ

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге историей об избиении пяти девушек, похожих на «лесбиянок», заинтересовались правоохранительные органы. Точнее пострадавшие сами написали сегодня заявление и попросили полицию разобраться в случившемся. Напомним, об инциденте вечером 9 декабря у «Этажей» на Лиговском проспекте у себя в Твиттере рассказала подруга пострадавших. Со слов девушек, они гуляли в центре города, когда к ним подошли семь неизвестных парней и стали «докапываться». Придрались к внешности, подкалывали, что они лесбиянки...

- Тогда они всей толпой накинулись на нее, стали пинать ногами по всему телу, - вздыхает подруга избитых Алина Коробейникова.

В итоге этот вечер для Кати закончился в больнице. У нее сотрясение мозга, разбито лицо... Сегодня, после очередной перевязки и снятия побоев в больнице, она отправилась в полицию писать заявление.

- Завтра девочки пойдут в отделение давать показания, - сообщила КП-Петербург Коробейникова.

ИСТОЧНИК KP.RU