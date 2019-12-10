2019-12-10T19:35:54+03:00
Происшествия

Девушки, которых из-за подозрительной внешности избили в центре Петербурга семь мужиков, написали заявление в полицию

Завтра пострадавшие пойдут в отдел давать показания
Степан СТЕПАНОВ
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Избитые девушки, которых приняли за лесбиянок и избили, написали заявление в полицию. Туда они пришли со справкой из больницы, где фиксировали побои.Избитые девушки, которых приняли за лесбиянок и избили, написали заявление в полицию. Туда они пришли со справкой из больницы, где фиксировали побои.Фото: СОЦСЕТИ
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В Санкт-Петербурге историей об избиении пяти девушек, похожих на «лесбиянок», заинтересовались правоохранительные органы. Точнее пострадавшие сами написали сегодня заявление и попросили полицию разобраться в случившемся. Напомним, об инциденте вечером 9 декабря у «Этажей» на Лиговском проспекте у себя в Твиттере рассказала подруга пострадавших. Со слов девушек, они гуляли в центре города, когда к ним подошли семь неизвестных парней и стали «докапываться». Придрались к внешности, подкалывали, что они лесбиянки...

- Тогда они всей толпой накинулись на нее, стали пинать ногами по всему телу, - вздыхает подруга избитых Алина Коробейникова.

В итоге этот вечер для Кати закончился в больнице. У нее сотрясение мозга, разбито лицо... Сегодня, после очередной перевязки и снятия побоев в больнице, она отправилась в полицию писать заявление.

- Завтра девочки пойдут в отделение давать показания, - сообщила КП-Петербург Коробейникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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