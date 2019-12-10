Житель Ленобласти стащил из столовой локомотивного депо 73 банки паштета
«Преступление века» раскрыли транспортные полицейские Северо-Западного транспортного управления. На железнодорожной станции Великие Луки они поймали жителя Ленинградской области, который украл из столовой 73 банок паштета.
- В транспортную полицию поступило сообщение о краже из столовой локомотивного депо., - сообщает пресс-служба транспортной полиции.
Но насладиться консервированным деликатесом злоумышленник не смог, так как был пойман по горячим следам. Похитителем оказался ранее судимый уроженец Ленобласти. На счету 25-летнего мужчины уже есть срок за аналогичный проступок.
Сам мужчина, который трудился в депо строительным разнорабочим, признался, что знал, где хранится ключ от кладовой и легко смог добыть консервы. Что он собирался делать с таким количеством паштета, гражданин не пояснил.
По статье «Кража» ему грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU