Житель Ленобласти стащил из столовой локомотивного депо 73 банки паштета

СЕГОДНЯ 19:39 2019-12-10T19:39:24+03:00

Теперь ранее судимому мужчине светит 5 лет тюрьмы

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«Преступление века» раскрыли транспортные полицейские Северо-Западного транспортного управления. На железнодорожной станции Великие Луки они поймали жителя Ленинградской области, который украл из столовой 73 банок паштета.

- В транспортную полицию поступило сообщение о краже из столовой локомотивного депо., - сообщает пресс-служба транспортной полиции.

Но насладиться консервированным деликатесом злоумышленник не смог, так как был пойман по горячим следам. Похитителем оказался ранее судимый уроженец Ленобласти. На счету 25-летнего мужчины уже есть срок за аналогичный проступок.

Сам мужчина, который трудился в депо строительным разнорабочим, признался, что знал, где хранится ключ от кладовой и легко смог добыть консервы. Что он собирался делать с таким количеством паштета, гражданин не пояснил.

По статье «Кража» ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU