Депутаты хотят запретить калечить и портить деревья в Петербурге

СЕГОДНЯ 21:11 2019-12-10T21:11:28+03:00

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Депутаты городского ЗакСа намерены заняться вопросом безграмотной обрезки деревьев в Северной столице. Об этом 10 декабря рассказал Денис Четырбок в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге».

НУЛЕВОЕ ЧТЕНИЕ. ЗакС решает судьбу Апрашки, сокращает рекламные блоки в кинотеатрах до 10 минут и спасает деревья от варварского кронирования 00:00 00:00

По словам депутата, в колокола бьют не только экологи и урбанисты, но уже и простые жители города.

- Наши деревья и кустарники обрезают как попало – например, в недозволенный законом биологический период жизни растения. Иногда это делают люди, которые даже не знают, как ножницы садовые в руках держать, - сетует Четырбок.

Парламентарии подчеркивают, что из-за плохого кронирования город может растерять весь свой богатый «зеленый запас». Избежать этого помогут новые четкие правила обрезки деревьев.

- В законах про кронирование ничего нет. Но у нас есть городские правила благоустройства. Однако и там об обрезке деревьев практически ничего не сказано. Теперь мы будем требовать того, чтобы в правилах появилась минимум отдельная глава на этот счет, - говорит депутат ЗакСа.

Работа предстоит важная – вдумчиво прописать временные промежутки работ по кронированию, требования к специализации работников, а также определить всех ответственных за обрезку. Однако и это не все. Помимо кронирования депутаты займутся вопросом устранения деревьев-угроз, которые постоянно падают в городе во время сильных порывов ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU