Петербургского депутата заподозрили в распродаже муниципальной уборочной техники
Прокуратура нагрянула с неожиданной проверкой в муниципальное унитарное предприятие Невского района Петербурга. К директору, который по совместительству является и депутатом МО «Правобережный» тут же возникли вопросы насчет хищения уборочной техники.
Прокуратура и следствие считают, что в 2018 году подозреваемый заключил с оценочной организацией хитрый договор. В итоге стоимость муниципальной уборочной техники значительно занизили. Дело осталось за малым – провести незаконный аукцион.
- В результате всю технику задешево скупила коммерческая структура, которой как раз руководит депутат. Таким образом, бюджету причинили ущерб на сумму почти в 2,5 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба СК РФ по Петербургу.
Расследование уголовного дела сейчас продолжается. Пока что депутат ждет предъявление обвинения и меры пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU