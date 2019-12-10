Петербургского депутата заподозрили в распродаже муниципальной уборочной техники

СЕГОДНЯ 21:33 2019-12-10T21:33:33+03:00

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Прокуратура нагрянула с неожиданной проверкой в муниципальное унитарное предприятие Невского района Петербурга. К директору, который по совместительству является и депутатом МО «Правобережный» тут же возникли вопросы насчет хищения уборочной техники.

Прокуратура и следствие считают, что в 2018 году подозреваемый заключил с оценочной организацией хитрый договор. В итоге стоимость муниципальной уборочной техники значительно занизили. Дело осталось за малым – провести незаконный аукцион.

- В результате всю технику задешево скупила коммерческая структура, которой как раз руководит депутат. Таким образом, бюджету причинили ущерб на сумму почти в 2,5 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба СК РФ по Петербургу.

Расследование уголовного дела сейчас продолжается. Пока что депутат ждет предъявление обвинения и меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU