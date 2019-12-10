2019-12-10T23:27:10+03:00
Общество

По Петербургу прокатился беспилотный грузовик

Пока что R-shuttle еще испытывают, он проезжает незначительные расстояния
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Грузовой беспилотный шаттл только начали испытывать в Петербурге. Фото: компания RalientГрузовой беспилотный шаттл только начали испытывать в Петербурге. Фото: компания Ralient
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В Санкт-Петербурге прошли испытания беспилотного электрического грузовика. Фургончик разработала городская компания Ralient. Правда, пока что инновационный транспорт преодолел лишь один поворот на дороге и то под четким контролем людей со стороны и на дороге без автомобилей.

- Испытания автономного R-шаттла в условиях плотной городской местности. Проверка модулей управления и локализации, - гласит описание под видео про небольшую поездку грузовика.

По замыслам создателей, беспилотный шаттл будет набирать скорость до 80 километров в час. Его собираются использовать в будущем для городских перевозок. Грузоподъемность машины составит 2 тонны.

Фокус самостоятельности беспилотного грузовика прост – его оснастили полным спектром различных датчиков. Это камеры, радары, сонары, лидары и компьютерная система. Все они обрабатывают полученную информацию об окружающей местности, что позволяет двигаться без водителя.

Испытания беспилотного грузовика в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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